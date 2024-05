Stad Oostende zoekt naar oplossing: "We blijven beschikbaar om dit mee te ondersteunen waar mogelijk"

KV Oostende wist zich sportief te redden, maar achter de schermen was al lang duidelijk dat de redding een mirakel ging vergen. Dat is er niet gekomen. Het faillissement moet worden aangevraagd. Een ramp voor de stad Oostende.

Bij de stad hebben ze nu ook gereageerd. "De situatie rond KVO is echt heel pijnlijk voor alle supporters en bij uitbreiding voor heel onze stad", reageert de stad Oostende op het spijtige nieuws.

"We hebben met de stad de laatste jaren en maanden de club zo goed mogelijk ondersteund. In 2019 kregen ze een doorgeeflening van 1,5 miljoen euro voor het nieuwe oefencomplex."

"Jaarlijks krijgt KVO Jeugd een stevige subsidie voor de jeugdwerking. De laatste maanden hebben de stadsdiensten ingestaan voor het onderhoud van de terreinen. Achter de schermen was er contact met de tijdelijke bewindvoerder en veel overleg."

"Het is ontzettend jammer dat het voortbestaan van KVO nu aan een zijden draadje hangt. Als stad blijven we bekijken hoe en waar we kunnen helpen, maar een mirakeloplossing bestaat niet. We hebben al opnieuw gesprekken gehad met de tijdelijke bewindvoerder en een aantal andere mensen."

"Voor de vele jeugdspelers, voor de mensen die er werken en voor alle supporters moet er dringend uitgezocht worden wat er nog mogelijk is, en hoe er een doorstart gemaakt kan worden. Stad Oostende is en blijft beschikbaar om dit mee te ondersteunen waar mogelijk."