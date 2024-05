Vanhaezebrouck pakt uit met voorspelling over beladen Standard - Gent, ook spelers hebben er wat over te zeggen

Zaterdag staat Standard - Gent op het programma. Als de match doorgaat, zal het een beladen editie worden, gezien de situatie bij de thuisploeg. Die leidde er al toe dat Standard - Westerlo niet gespeeld werd.

Alle ogen zijn dit weekend opnieuw gericht op Sclessin. Voor Gent kadert de verplaatsing naar Luik in een lange voorbereiding op de barragematch voor Europees voetbal, na het winnen van de Europe Play-offs. Davy Roef roept op om het duel tegen Standard ernstig op te nemen, in de veronderstelling dat er gespeeld wordt.

"We moeten elke dag de focus houden en in ons achterhoofd houden dat er nog een heel belangrijke wedstrijd komt. Die andere wedstrijden kun je zien als voorbereiding. Je moet wel niet denken dat het vanzelf zal gaan, je deze wedstrijden links kan laten liggen en dan voor die ene wedstrijd makkelijk de knop kan omdraaien."

"Maar decompressie vind ik een te groot woord voor wat er tegen Leuven gebeurde", verwijst Roef naar de vorige speeldag. "Je hebt gezien dat het geen garantie is om alles op één match te zetten, Antwerp heeft uiteindelijk ook de bekerfinale verloren. Na een heel seizoen met druk is het logisch dat die even wegvalt."

In Luik is het de Standard-aanhang die de druk op de ketel zet, op alle mogelijke manieren. "Ik ben eens benieuwd of die match deze keer wél gespeeld zal worden", blikt Pieter Gerkens vooruit. "Normaal gezien is dat altijd een mooie match, met een vurig publiek. Soms iets té vurig, maar dat is ook het mooie eraan."

© photonews

Volgens Hein Vanhaezebrouck lijdt het dan weer geen enkele twijfel dat er zaterdag gevoetbald zal worden. "Als ze twee keer na mekaar forfait geven, worden ze geschrapt. Er zal wel gespeeld worden. Of de hele wedstrijd uitgespeeld zal worden, dat is iets anders", houdt hij wel rekening met andere supportersprotesten.