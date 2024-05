Analisten laten zich uit over ontslag en mogelijke transfer Vrancken: "Elk verhaal heeft drie kanten"

Krijgen we binnen twee weken een wedstrijd om Europees voetbal tussen Genk en Gent? Het hoort nog steeds tot de mogelijkheden. Volgend seizoen zal ex-Genkcoach Wouter Vrancken normaal gezien coach zijn van ... KAA Gent.

Dimitri De Condé gaf vorige week wat uitleg bij het einde van de verbintenis van Wouter Vrancken bij Genk, omdat die naar KAA Gent wilde gaan en de partijen er uiteindelijk niet meer uit raakten om toch nog met elkaar door te gaan.

Volgens De Condé waren er drie gesprekken tussen Vrancken en Genk, maar uiteindelijk werd gekozen om de samenwerking te stoppen met oog op de mogelijke barragewedstrijd tegen de Buffalo's. En dus is het einde verhaal voor Vrancken.

Het was al een paar maanden een beetje op tussen Vrancken en het bestuur, beide partijen morden volgens Filip Joos in Extra Time al een keertje. "Het is de trainer die met de spelers dagelijks moet werken natuurlijk", klonk het.

Vrancken van Genk naar Gent, einde verhaal in Limburg

Vrancken zag heel wat kwaliteit en statistieken vertrekken afgelopen winter. Afgelopen weekend viel het de analisten ook op dat er voor het eerst met twee spitsen gespeeld werd. "Ik wil nu wel wat zien wat er gaat gebeuren", aldus Arnar Vidarsson.

"Aan elk verhaal zijn er altijd drie kanten. Zij, wij en de waarheid ligt meestal in het midden", aldus de IJslander. Zeker gezien de mogelijke barragematch was het zaak om snel te schakelen bij de Limburgers, zoveel werd snel duidelijk.