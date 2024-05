Kampioen spelen tegen de aartsvijand: "Zelfs sommige spelersvrouwen in bad getrokken"

Kampioen worden is plezant, maar nog veel leuker als dat tegen de aartsvijand gebeurt. Dat kan RSC Anderlecht met wat meeval doen tegen Club Brugge.

De ontknoping van de Champions’ Play-offs komt bijzonder dichtbij. Het kan zondag prijs zijn, in het topduel tussen RSC Anderlecht en Club Brugge, al kan het evengoed zoals vorig seizoen tot de allerlaatste seconden duren.

Zeker voor de fans van RSC Anderlecht moet het iets moois zijn om naar uit te kijken: kampioen spelen in eigen huis tegen aartsvijand Club Brugge. Of het voor de competitie mooier is dan op de slotspeeldag, dat laten we in het midden.

Stijn Stijnen maakte al een titel mee, met Club Brugge tegen Anderlecht. Dat gebeurde in 2005 in het Jan Breydelstadion, herinneringen die nooit verdwijnen. Stijnen ziet het nog voor hem als de dag van gisteren.

Spelersvrouwen in bad

“Het beeld van toen dat ik me vooral herinner, is dat van Gert Verheyen die na affluiten op zijn knieën zakte op de rand van de zestien. Kapotgelopen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Het leverde een leuk titelfeest op voor blauwzwart, maar niks extreems. “Wij waren geen team dat naar de discotheek trok. Wel was het zo dat de spelersvrouwen onze kleedkamer binnenkwamen en dat sommigen mee in het bad getrokken werden. Aangekleed, hé. Pas later trokken we naar de binnenstad om het volksfeest te zien.”