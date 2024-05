Silvio Proto gaat aan de slag bij een club (en het is niet echt een verrassing waar): "Waren op zoek naar excellentie"

Ex-Anderlecht-doelman Silvio Proto gaat aan de slag als keeperstrainer. Hij keert terug naar waar het voor hem allemaal begon: La Louvière. Niet al te verrassend gezien dat zijn goede vriend Nicolas Frutos er technisch directeur is.

Het is officieel: de voormalige iconische doelman van RAAL, maar ook van Anderlecht en de Rode Duivels, keert terug naar La Louvière. Silvio Proto voegt zich bij de staf van RAAL.Tussen 1999 en 2005 speelde hij er al en hij begon daar zijn professionele carrière voordat hij naar Anderlecht ging, waar hij ongeveer tien jaar in het doel stond.

Met pensioen sinds 2021, keert de voormalige Belgische international vandaag terug naar waar het allemaal begon. In een communiqué op hun website geeft RAAL aan dat Silvio Proto vanaf het seizoen 2024-2025 de technische verantwoordelijke voor de doelmannen bij de jeugd zal worden.

"Dit is echt als thuiskomen," getuigt de keeper in de verklaring. "Ik herinner me dat ik hier trainde toen ik jonger was, zij het in andere faciliteiten. Het project van RAAL is prachtig en de resultaten zijn al geweldig."

Zoals de club benadrukt, krijgt Silvio Proto de verantwoordelijkheid om alle keepers van de club te helpen. Mannen en vrouwen, klein en groot. In ieder geval is men bij RAAL verheugd.

"We zijn echt blij om Silvio terug te zien in La Louvière," benadrukt Nicolas Frutos, de technisch directeur van de club. "Als club die terugkeert naar de professionele wereld, streven we naar vooruitgang en zijn we voortdurend op zoek naar excellentie."