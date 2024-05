Vidarsson ziet duidelijke titelfavoriet, maar wordt teruggefloten door Schepens: "Ik zie ze het niet halen"

De titelstrijd in de Champions' Play-off is nog niet gestreden. Er zijn nog twee speeldagen te spelen, met RSC Anderlecht voorlopig als leider. Houden zij dat vast of komen er nog veranderingen?

Door het gelijkspel tussen Club Brugge en Union SG is RSC Anderlecht opnieuw leider. Als ze thuis van Club Brugge kunnen winnen, dan doen ze een gouden zaak richting titel. Maar ook nu waren ze al de lachende derde.

Of de lachende eerste, zoals Filip Joos opmerkte in Extra Time. Want op dit moment staat Anderlecht op kop. We vroegen jullie wie volgens jullie kampioen zal worden en daarbij lopen de meningen nog steeds bijzonder uit elkaar.

© photonews

"Had Club Brugge gewonnen tegen Union SG, dan was het een hele andere aanpak geweest zondag. Voor Club Brugge, maar ook voor Anderlecht", beseft Arnar Vidarsson. Hij ziet in Anderlecht op dit moment dan ook de titelfavoriet.

Vidarsson en Schepens verschillen van mening

"Ik denk dat het gemakkelijker is om de match aan te vangen als je weet dat je niet moet winnen. Een gelijkspel is voor hen in deze fase voldoende", aldus de IJslandse analist. Al volgt niet iedereen die mening blijkbaar.

"Ik snap wat je zegt, maar voor mij is Anderlecht geen favoriet", aldus Gunther Schepens. "Niet op basis van het voetbal dat ze brengen dit seizoen. Ze hebben veel punten, dat klopt. Maar ik zie ze het toch nog altijd niet halen."