Karl Vannieuwkerke heeft tip klaar: "Ploeg in JPL die wil kampioen spelen moet hem bellen"

Club Brugge werd dit seizoen kampioen in de Jupiler Pro League. Een ongelofelijke prestatie, zeker na de 19 punten achterstand voor de play-offs.

Sommige spelers zijn blij dat ze één keer in hun carrière een landstitel mogen vieren. Denis Odoi pakte vorige week met Club Brugge zijn zesde op dertien seizoenen.

“De dynamiek van een vestiaire wordt bepaald door spelers als jij. Mes tussen de tanden, grinta voor drie, op meerdere plaatsen inzetbaar, maturiteit, zelfkennis en intelligentie gekoppeld aan een overvloedige portie winnaarsmentaliteit”, zegt Karl Vannieuwkerke op kw.be over Odoi.

Odoi is volgens de analist iemand die voor het resultaat speelt en schijt heeft aan het spektakel. Tot hij op Anderlecht het belangrijkste doelpunt van de hele competitie maakte.

“Je salto na die treffer met de binnenkant van je onderbeen op de voorlaatste speeldag op het veld van Sporting Anderlecht, waar je in 2012 en 2013 zelf de titel vierde, had alles in zich. Dertig centimeter hoger dan elke andere salto die je in je leven tot op die dag had uitgevoerd. Gedreven door adrenaline.”

Besparingen

Odoi is echter einde contract bij Club Brugge. “Op het moment van dit schrijven is een contractverlenging ons nog niet ter ore gekomen. Een extra jaar is je zeker gegund. Daar is zelfs geen risicotaxatie voor nodig.”

Elke ploeg in België kan een Odoi nog gebruiken. “Spelers als jij mogen nooit geofferd worden op het altaar van de besparingen. Het zou me verbazen dat ze in Brugge die fout maken. En als Club het toch niet ziet zitten, moet de ploeg die ook eens kampioen wil spelen je gewoon opbellen.”