D-day bij Beerschot: mogelijk komt er heel ingrijpende verandering waarin United World helemaal de macht krijgt

Beerschot heeft dan wel de titel gepakt in de Challenger Pro League en speelt volgend seizoen in 1A, maar de toekomst van de club is nog bijzonder onduidelijk. Een overname lijkt van de baan. Deze namiddag houden de aandeelhouders een bijeenkomst om de situatie te bespreken en op te lossen.

Voormalig voorzitter Francis Vrancken en partner Philippe Verellen willen hun aandelen verkopen. De vraag is nu wat United World met de club van plan is. Daar willen ze vandaag een antwoord op krijgen. Francis Vrancken (DCA) bezit momenteel 12,5 procent van de aandelen in Beerschot en wil er graag vanaf. Hetzelfde geldt voor zijn collega Philippe Verellen van Wolf Oil. Samen hebben ze momenteel nog een kwart van de aandelen in handen. De overige 75 procent is eigendom van United World. United World wou eerst nieuwe investeerders aantrekken, maar de Saoedische prins Abdullah lijkt zijn aandelen niet meer te willen verkopen. Wat ze dan wel met de club van plan zijn, is voor iedereen nog een raadsel. Spelers, trainers en supporters wachten op duidelijkheid. Tijdens een gesprek met enkele sponsors beloofde COO Oliver Seitz namens United World dat er concrete plannen zijn voor de bouw van een jeugdcomplex aan het Universiteitsplein en dat er een sportief budget klaarligt voor het nieuwe seizoen. Mogelijk wil United World nu zelf de Vlaamse aandeelhouders uitkopen, weet GvA. De Saoedi's zijn zeker dat ze een toekomst hebben op het Kiel. Maar de tijd speelt nu wel in het nadeel van de club, die dringend duidelijkheid nodig heeft met het oog op volgend seizoen.