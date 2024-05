Verschueren laat zich uit over mogelijke titel RSC Anderlecht: "Bij Europese topclubs blijft de naam nazinderen"

RSC Anderlecht staat op twee wedstrijden van een 35e landstitel. Als ze dit weekend winnen van Club Brugge en Union wint niet van Cercle Brugge, dan is de titel zelfs al een feit. En dus is het uitkijken wat er gaat gebeuren.

Ook Michael Verschueren - zoon van Mister Michel - kijkt uit naar wat er met RSC Anderlecht gaat gebeuren de komende weken. Hij was aandeelhouder binnen de club en zat niet minder dan twaalf jaar in de Raad van Bestuur bij paars-wit.

"We proberen al jaren opnieuw aan te haken bij de top en we zijn er nu zo dichtbij. Ik slaap al een tijdje niet meer zo goed omdat ik uitkijk naar zondag. Het is onverhoopt dat we kans maken op de titel, een echt godsgeschenk."

© photonews

"De club heeft deze titel nodig. Zo zou de club de mogelijkheid krijgen om zichzelf verder uit te bouwen", aldus Verschueren bij Sporza Daily. "We hopen dat het een definitief kantelpunt kan zijn, om zo een titelkandidaat te blijven."

Anderlecht is standvastig en toekomstgericht

"Nu is er een team dat standvastig is en toekomstgericht kan werken om de club weer naar boven te brengen. Ik hoop dat Anderlecht opnieuw de nummer 1 van België kan worden en in Europa een ploeg kan worden om rekening mee te houden."

Dat kan volgens Verschueren ook wel: "Bij de Europese topclubs blijft de naam Anderlecht nazinderen. Hopelijk kunnen we deelnemen aan de Champions League en successen boeken zoals Club Brugge dat de jongste jaren heeft gedaan."