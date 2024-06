Diksmuide wil bij fusie met KV Oostende geen Beerschot- of RWDM-verhaal, burgemeester Oostende denkt aan belastingbetaler

KSV Diksmuide, onder leiding van Karl Vannieuwkerke en voorzitter Frederik Willaert, overweegt een samenwerking met het failliete KV Oostende. Diksmuide wil echter de controle behouden en de raad van bestuur domineren.

Er is een intentieverklaring, maar nog geen definitief akkoord, weet HLN. Diksmuide heeft in zeven jaar tijd een opmars gemaakt van derde provinciale naar derde nationale, mede dankzij de inzet van eigen jeugdspelers. Vannieuwkerke raakte betrokken bij de club door zijn dochter.

De samenwerking kwam op gang na gesprekken met Bart Tommelein, de burgemeester van Oostende, die een oplossing zocht voor KV Oostende en het behoud van de Diaz Arena. Het stadion valt bij een faillissement terug aan de stad.

De gronden van de Diaz Arena zijn eigendom van de stad, maar het stadion zelf is tot mei 2070 in erfpacht gegeven aan Oostende Stadion, een vastgoedvennootschap van ex-voorzitter Marc Coucke.

In 2016 investeerde Coucke 15 miljoen euro in de bouw van een nieuwe tribune, en na zijn vertrek betaalde KVO een huurprijs van 1,2 miljoen euro per jaar, wat later werd verlaagd tot 800.000 euro in 2019.

Artikel 12 in de erfpachtovereenkomst bepaalt dat het stadion bij een faillissement weer in handen van de stad komt. Tommelein wil vermijden dat de belastingbetaler in Oostende opdraait voor de onderhoudskosten.

Eerdere gesprekken met Blankenberge en Bredene leverden bezwaren op, maar met Diksmuide lijken die er niet te zijn. Het eerste elftal zal zijn wedstrijden spelen in Oostende, terwijl het tweede team, Diksmuide B, op De Pluimen blijft spelen. Nu wordt er onderhandeld met bestaande en nieuwe sponsors van beide clubs en worden commerciële plannen uitgewerkt om de kosten te dekken.