Krijgen we straks een erg speciale supporter op het EK te zien? "Het is mogelijk dat ik de reis maak"

Thorgan Hazard was goed op dreef bij Anderlecht, wat hem deed dromen van een selectie voor het EK. Maar een spijtige blessure besliste daar anders over.

Thorgan Hazard blijft de grootste supporter van de Rode Duivels, ondanks zijn blessure. Hij is van plan is om de wedstrijden van het EK dan ook aandachtig te volgen.

"Ik zal op vakantie zijn aan het begin van het toernooi dus ik zal daar tijd voor hebben, ja. Ik denk dat Anderlecht vrij vroeg zal beginnen met trainen en ik weet niet precies hoe mijn vakantie zal verlopen met de blessure", vertelt hij aan La Dernière Heure.

Thorgan Hazard wil deel uitmaken van het feest

Hij zou zelfs naar Duitsland kunnen gaan om er vanop de eerste rij bij te zijn: "Ze spelen hun tweede wedstrijd in Keulen en het is mogelijk dat ik de reis maak Het is niet te ver weg. De ploeg steunen is belangrijk. Ik denk dat er iets te bereiken valt. Het is anders dan de laatste toernooien."

Die tweede wedstrijd van de Rode Duivels volgt op zaterdag 22 juni tegen Roemenië na al te hebben gespeeld tegen Slowakije. In het beste geval verzekeren de Duivels zich daar van de achtste finales.