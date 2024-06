EK-tegenstander van de Rode Duivels tanken heel wat vertrouwen, maar krijgen ook flinke domper te verwerken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels vertrekken woensdagochtend naar Duitsland voor het EK. Ondertussen worden ook de laatste oefeninterlands afgewerkt van de deelnemende landen.

De Rode Duivels speelden hun laatste twee oefenwedstrijden afgelopen week. Op woensdag werd er met 2-0 gewonnen van Montenegro en zaterdag won België de derby tegen Luxemburg met 3-0.

Ook de tegenstanders van de Rode Duivels oefenden. Oekraïne speelde zijn laatste oefenduel tegen Moldavië op dinsdag en dat verliep erg goed voor hen.

Het was Roman Yaremchuk die Oekraïne op voorsprong kon brengen na twee minuten spelen. Hij werd dit seizoen door Club Brugge uitgeleend aan Valencia. Verwacht wordt dat hij deze zomer nog een transfer maakt.

Victor Tsyhankov maakte er kort voor rust nog 0-2 van. Meteen na de pauze kon Girona-spits Artem Dovbyk nog eens scoren voor de bezoekers.

Heorhi Soedakov kon kort voor het uur de 0-4 op het scorebord zetten, wat later ook de eindstand werd. Wel een serieuze domper voor Oekraïne: Vitali Mykolenko moest na een halfuur geblesseerd naar de kant. Hij is actief bij Everton en speelde dit seizoen heel wat wedstrijden in de Premier League.