Anderlecht komt met mooi nieuws naar buiten: contract tot 2027 voor middenvelder met "enorme winnaarsmentaliteit"

Anderlecht kon dinsdag leuk nieuws meedelen. Alexander De Ridder tekende zijn eerste profcontract bij paars-wit.

Na het einde van het seizoen worden er steeds heel wat profcontracten getekend. Dat is ook nu niet anders. Kort nadat paars-wit meedeelde dat Gorak Ghale tot 2027 tekende, volgde nog een bekendmaking.

'Alexander De Ridder heeft z’n eerste profcontract getekend bij RSC Anderlecht. De jonge speler van de generatie 2008 zal de komende drie seizoenen voor de paars-wit spelen', klinkt het op de officiële kanalen van de club.

'Alexander maakte in 2018, als 9-jarige, de overstap naar Sporting. Hij maakte al snel indruk met zijn technische vaardigheden en explosiviteit. Het waren deze kwaliteiten die ervoor zorgden dat zijn coaches hem op het middenveld lieten spelen.'

'Alexander is geboren in Kiev en verdeelt zijn tijd tussen Oost-Vlaanderen, waar zijn ouders wonen, en het internaat in Anderlecht. Op Neerpede staat hij bekend als een rustige jongen met een grote drijfveer om bij te leren en te winnen', gaat de club verder.

Academy Director Mikkel Hemmersam reageerde bij de club ook al kort op het nieuws. "Alexander is een middenvelder om in de gaten te houden. Zijn drijfveer is zijn enorme winnaarsmentaliteit, en dat in combinatie met een speelstijl die perfect past binnen het DNA van Anderlecht. We zijn benieuwd wat de komende jaren voor hem in petto hebben."