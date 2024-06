Jonas De Roeck verklapt wat de ambities zijn bij Antwerp voor volgend seizoen

Jonas De Roeck werd onlangs voorgesteld als nieuwe coach bij Antwerp. Hij volgt er Mark Van Bommel op en beseft dat hij grote schoenen te vullen heeft.

Jonas De Roeck werd in december 2023 ontslagen bij KVC Westerlo wegens een reeks tegenvallende resultaten. Ondertussen heeft hij met Antwerp een nieuwe werkgever gevonden.

Hij werd er onlangs voorgesteld en zal Mark Van Bommel opvolgen. "Daar ga ik realistisch mee om", begint hij bij een interview dat via de officiële kanalen van de club zelf werd verspreid.

"De voorbije twee jaar leverde Mark mooie resultaten. Nu zullen we samen een nieuw hoofdstuk schrijven in de geschiedenis van deze club, waar we later hopelijk fier op kunnen zijn."

Antwerp zal deze zomer een aantal spelers zien vertrekken. Er werd ook duidelijk gemaakt dat er met meer jonge spelers gewerkt zal moeten worden. De Roeck verklapte al wat de sportieve ambities zijn bij The Great Old.

"We willen blijven meedraaien aan de Belgische top", is hij zeer duidelijk. "Concreet betekent dit ons kwalificeren voor Play-off 1 – dat verdient deze club – en daarin het hoogst mogelijke najagen. Verder willen we in de beker zo ver mogelijk doorstoten, om zo de bekercultuur van Antwerp verder te zetten."