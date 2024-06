Titularis Rode Duivels was "niet goed genoeg" voor Anderlecht en Zulte Waregem: "Je zult het niet maken als profvoetballer"

Het verhaal van Amadou Onana is er eentje dat niet echt typisch is voor een voetballer. Als jeugdspeler werd hij bij Anderlecht en Zulte Waregem als "niet goed genoeg" bestempeld. Uiteindelijk ging het via Hoffenheim en Lille naar de Premier League én de Rode Duivels.

Tegenwoordig moet Onana zo'n 50 miljoen euro kosten. Da's heel ver van die wedstrijden bij de jeugd van Zulte Waregem waar hij zelfs niet van de bank mocht komen. "Ik mocht me wel opwarmen, maar invallen? Dat niet. Ik kreeg het onomwonden te horen: ‘Je zult het niet maken als profvoetballer.’", vertelt hij in HUMO.

Hij dacht soms wel dat de reden van racistische aard was. "Misschien. Maar ik wil dat niet als excuus gebruiken. Het is te makkelijk om te zeggen: ‘De coach moest me niet.’ Of: ‘Het ligt aan mijn huidskleur.’ Ik heb me altijd gefocust op de dingen waar ik wél vat op heb: mezelf verzorgen, op tijd gaan slapen, alles geven tijdens de trainingen. Als het dan toch niet lukt, heb je jezelf niets te verwijten."

Uiteraard maakte het hem boos. "Maar ik heb die boosheid omgezet in motivatie. In brandstof. In drive! Daardoor heb ik volgehouden en ben ik op het juiste pad gebleven. Diep vanbinnen wist ik dat ik het in me had om het te maken. Het was alleen frustrerend dat anderen het niet wilden zien."

In 2017 trok hij dan naar TSG Hoffenheim. "Ik kwam bij Waregem niet aan spelen toe. Waarom zou je je kans dan níét ergens anders wagen? Nog iets wat ik in Waregem te horen kreeg: ‘Als je niet goed genoeg bent voor België, hoe kun je dan slagen in Duitsland?’"

Intussen dingen de grootste clubs ter wereld om zijn hand. "Maar zoals gezegd: dat gaf me alleen maar méér brandstof om het ongelijk van al die mensen te bewijzen. En ik denk dat dat me gelukt is."