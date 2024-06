Zeno Debast vertelt waarom hij voor avontuur bij Sporting CP gekozen heeft: "Hij heeft mij over de streep getrokken"

Zeno Debast zal volgend seizoen niet meer bij Anderlecht spelen. Dat kondigde hij dinsdag zelf aan. Hij vertelde dat hij naar Sporting CP zal trekken en gaf ook zijn redenen.

Zeno Debast verlaat Anderlecht. Er is nog geen akkoord tussen Anderlecht en Sporting CP, maar Debast bracht het nieuws dat hij naar Portugal trekt toch zelf al naar buiten. Hij vertelde dat aan Het Laatste Nieuws.

Hijzelf heeft een akkoord met de club en zou er zelfs zijn medische tests al hebben afgelegd. Nu blijft het nog wachten tot Anderlecht en Sporting CP een overeenkomst hebben.

Debast vertelde waarom hij voor de Portugese landskampioen koos. "Mijn keuze is ingegeven door het vertrouwen dat deze traditieclub in mij stelt. Sporting is voor mij de juiste volgende stap, omdat de sportieve uitdagingen passen bij mijn ambities", begon hij bij HLN.

"Volgend seizoen spelen we Champions League en doen we opnieuw een gooi naar de landstitel", is hij ook meteen ambitieus. "Ook de gesprekken met kampioenenmaker Ruben Amorim hebben mij helemaal over de streep getrokken."

"Hij heeft, samen met zijn staf, de moeite genomen om mij maandenlang te volgen en ik ben ervan overtuigd dat hij me verder zal helpen in mijn ontwikkeling als profvoetballer. Ik kijk er naar uit om mijn nieuwe ploegmaats te leren kennen en samen met de staf onze doelstellingen te bereiken", besluit Debast.