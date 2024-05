"Toen was ik knock-out op het veld - ik drink niet meer": Gunther Schepens diept fantastische anekdote op

In Extra Time was het deze week opnieuw een absolute voltreffer. Diverse gasten kwamen met boeiende anekdotes uit hun actieve carrière. Gunther Schepens vertelde onder meer over zijn debuut bij Karlsruhe.

Aanleiding voor het ferme verhaal was de bloedneus voor Thibo Somers van Cercle Brugge. "Een bloedneus heb ik volgens mij nooit gehad, maar ik ben wel een keertje knock-out gegaan", aldus Gunther Schepens. Waarbij Filip Joos met een grapje kwam en aan Schepens vroeg of dat knock-out gaan op het voetbal was, tot hilariteit van alle gasten. "Ik drink niet meer", kon de analist er zelf ook om lachen. "Dus daar ging het niet over." © photonews "Het was bij mijn debuut bij Karlsruhe in een bekerwedstrijd. Ik kreeg een slag op mijn kin en dan nog wel van een ploegmaat. En ik ging helemaal knock-out. Ik moet het nu vertellen, maar ik weet er eigenlijk niets meer van." Knock-out tijdens bekerwedstrijd "De beelden staan op een videocassette. Ik probeerde recht te krabbelen, maar ik viel meteen opnieuw om. Het was een bekerwedstrijd en ik ben wakker geworden tijdens de strafschoppen", aldus Gunther Schepens. Het ging meer dan waarschijnlijk over de wedstrijd tussen Karlsruhe en Bayer Leverkusen in de Ligabeker, half juli 1997. Schepens werd toen na 56 minuten gewisseld en de wedstrijd eindigde uiteindelijk op strafschoppen.