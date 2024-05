Zo gaat Anderlecht de afwezigheid van Delaney opvangen, al lijkt dat ook voor problemen te zorgen

Anderlecht-trainer Brian Riemer heeft een plan nodig om het middenveld van Club Brugge te neutraliseren zonder pitbull Thomas Delaney op het veld. Zoveel opties heeft hij niet meer. En twee jongens zijn zeker van hun plaats.

U hoeft er niet over te twijfelen: Mats Rits en Yari Verschaeren starten sowieso op het middenveld van paars-wit. Rits is gewoon incontournable en speelde tegen Genk misschien wel zijn beste match van het seizoen. Er kwam af en toe kritiek op zijn uitvoetballen, maar vorig weekend deed hij dat gedurende 70 minuten héél goed.

Het is dan ook 'money time'. De wedstrijden waar Rits voor leeft. Hij heeft er met Club al zoveel meegemaakt, dat hij exact weet wat nodig is om het over de streep te trekken. Daar rekent Brian Riemer ook op.

Yari Verschaeren is dan weer de chouchou van de Anderlecht-trainer. Verschaeren kan de bal bijhouden en zich uit moeilijke situaties dribbelen. Hij kan wel geen 90 minuten aan en Riemer moet zorgen dat hij na een uur een vervanger klaarstaan heeft.

Alle middenvelders op het veld

Die oplossing moet dus komen van Théo Leoni of Mario Stroeykens, maar de oplossing die nu op tafel ligt, is dat ze alle twee aan de match beginnen. Leoni op het middenveld, Stroeykens op de linkerflank. Dat betekent wel dat alle beschikbare middenvelders opgebruikt zijn.

Francis Amuzu is de man die Verschaeren zal moeten vervangen in het laatste kwart van de wedstrijd om tegen een moegestreden verdediging nog iets te forceren. Stroeykens verhuist op dat moment dan naar het centrum.

Da's allemaal mooi op papier, maar het wedstrijdverloop kan dat allemaal in de war sturen. Een middenveld met Rits-Verschaeren-Leoni valt immers fysiek licht uit tegen powerspelers als Onyedika en Vetlesen. En wie gaat de zwervende Vanaken opvangen?

Arnstad zal klaar moeten zijn

Daarnaast is er ook nog het probleem dat als er een blessure valt tijdens de wedstrijd, de wisselmogelijkheden heel beperkt zijn. Kristian Arnstad heeft deze play-offs nog geen minuut gespeeld, maar zal klaar moeten zijn. Mogelijk komt Amadou Diawara ook weer bij de kern, maar die zit helemaal zonder wedstrijdritme.

Riemer heeft wel nog de optie om Vazquez in de ploeg te zetten en Dolberg dan een rijtje lager te laten voetballen. Dat scenario is zelfs helemaal niet ondenkbaar...