Nicky Hayen in volle titelstrijd met Club Brugge: "Maar we mogen één ding niet vergeten..."

Club Brugge is nog steeds in de running om landskampioen te worden. De troepen van trainer Nicky Hayen hebben het nog allemaal in eigen handen.

Twee keer winnen in evenveel wedstrijden en Club Brugge is hoe dan ook de nieuwe landskampioen. Trainer Nicky Hayen is al trots op zijn ploeg, maar rekent op dit moment uiteraard op meer. “Wij willen altijd winnen”, vertelt hij op zijn persconferentie.

“Dat is het instituut Club Brugge. Is dat cliché? Ja, maar ook het toonbeeld van de club. Zo moeten wij zondag op het veld komen. Ik ga niet aan kansberekening doen. We willen geen rekening houden met verschillende scenario's. Bij een gelijkspel zijn we afhankelijk van een andere match, liefst houden we het zelf in handen.”

Al komt Hayen ook met heel veel lof over zijn team. “Hoe de spelers en staf zich van dag één hebben gepresenteerd, samen met fans... Het is een succesverhaal van iedereen. 20 op 24 is een heel mooie reeks. Maar we wisten dat we heel goeie reeks moesten neerzetten om nog mee te doen. Op dit moment lukt dat nog, hopelijk kunnen we dat volhouden.”

Gretig en hongerig

Over het feit of hij trainer wil blijven bij blauwzwart, daar wil hij op dit moment niet aan denken. “Wie op dit moment hier zit, heeft altijd de ambitie om T1 te blijven. Maar daar ben ik nu niet mee bezig. Kampioen worden is iets uniek en fantastisch, dat is voor mij het belangrijkste.”

Want iedereen moet één ding heel goed in gedachten houden, zo oordeelt Hayen nog. “Maar we mogen niet vergeten vanuit welke positie wij komen. We zijn ambitieus, maar ik vergeet niet vanwaar we komen. We zijn gretig en hongerig om dat zondag te tonen.”