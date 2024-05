Riemer maakt zich zowaar bijna boos: "Kritiek op het spel van Anderlecht? Van wie dan?"

Brian Riemer die zich stoort aan een vraag op een persconferentie voor een wedstrijd... Het is bij ons weten nog niet gebeurd dit seizoen. Maar op twee speeldagen van het einde een bevraagd worden naar het 'magere spel' van paars-wit... Dat viel niet in goede aarde.

We gaan niet zover gaan dat Riemer zich boos maakte, maar hij was niet opgezet ermee. "Wat vindt u van de mensen die zeggen dat het spel van Anderlecht deze play-offs niet goed genoeg is?"

De wenkbrauwen gingen omhoog. "Wie zegt dat dan? Dat is dan aan de kritikasters. Ik ga niet antwoorden op meningen van anderen. We hebben 1,8 punten per match en staan op de eerste plaats. Dat is het enige wat ik zie."

Anderlecht gaat tegen Club Brugge ook niet afwachten, beloofde Riemer. "Onze filosofie is dat we niets te verdedigen hebben. Als we achteruit leunen, worden we passief. We gaan aanvallen."

"Er is natuurlijk ook een scenario dat als de wedstrijd op slot zit op tien minuten van het einde dat we een gelijkspel moeten verdedigen. Maar Club Brugge moet winnen, dus dan komen er misschien wel openingen."

Anderlecht weet om 15u20 al of het kampioen kan spelen. Daarvoor moet Union punten laten liggen bij Cercle Brugge. "Ik heb de spelers gezegd daar zo weinig mogelijk mee bezig te zijn. Ik ga de telefoons niet confisqueren, maar ze moeten begrijpen dat enkel onze match er toe doet. Wij moeten een wedstrijd winnen. Het maakt niet uit wat er in Brugge gebeurt."

Ook hoe hij zijn middenveld gaat stofferen, is nog een vraag. Al denken we wel dat hij gaat starten met een middenveld Rits-Leoni-Verschaeren. "Ik ben niet zeker dat Yari 90 minuten kan spelen, maar wel meer dan 45. En dan moeten we zien hoe de wedstrijd evolueert."

"Als je een speler zoals Delaney mist, verlies je iets, maar je wint ook iets anders. Spelers met andere kwaliteiten. Je krijgt andere opties."