Ex-Anderlecht-trainer gaat zijn noodlijdende ex-club helpen onder één opvallende voorwaarde

John van den Brom gaat weer in Nederland aan de slag. De voormalige trainer van Anderlecht heeft een overeenkomst getekend bij het net gedegradeerde Vitesse, zijn ex-club. Maar dan moet er wel aan één voorwaarde voldaan worden.

De Arnhemse club heeft immers grote extrasportieve zorgen. De financiële problemen zijn groot en ook qua bestuur zit het niet snor. Daarom heeft Van den Brom een contract getekend met een opschortende voorwaarde: als Vitesse zijn proflicentie niet krijgt, gaat de deal niet door.

"Ik ben op de hoogte van de laatste stand van zaken en zie dat we vechten voor het behoud van onze licentie", reageert de coach. "Ik heb er echter vertrouwen in dat het goed komt. Vandaar ook dat ik juist nu dit contract onderteken.”

Huisbankier ING heeft zich teruggetrokken. Het is zelfs niet zeker of de club straks nog een bankrekening heeft. De club is ook nog steeds in handen van de Russische eigenaars, wat het allemaal niet makkelijker maakt.

Interim-directeur Edwin Reijntjes stelt dat Vitesse met Van den Brom ‘een duidelijk signaal’ wil afgeven. ,"Ondanks alle perikelen gaan we volgend seizoen ‘gewoon’ uit van betaald voetbal in Arnhem."

"Dat we dit met een ervaren trainer en ras-Vitessenaar gaan doen als John, is des te mooier. Hij helpt de club op het moment dat dit keihard nodig is. Hopelijk volgen meerderen zijn voorbeeld.”

Van den Brom wil zijn schouders zetten onder de reddingsactie. "Deze prachtige club mag niet verdwijnen”, zegt Van den Brom. "Ik roep iedere Vitessenaar op om achter de club te gaan staan. Samen met diverse Vitessenaren zal ik daarom donderdag het startschot geven voor een crowdfunding."