Deze speler zal Standard waarschijnlijk verlaten na dit seizoen: "Het is tijd voor hem om een stap hogerop te zetten"

Arnaud Bodart zal zeer waarschijnlijk niet meer bij Standard spelen volgend seizoen. Op 26-jarige leeftijd hoopt hij op een transfer.

Afgelopen weekend, in de wedstrijd tegen Sint-Truiden was het de jonge Matthieu Epolo die in doel stond bij Standard. Het lijkt er sterk op dat dit vaker zal gaan gebeuren.

Arnaud Bodart, vaste doelman en aanvoerder van de Rouches, lijkt op een vertrekt af te stevenen. Philippe Vande Walle, zijn voormalige keeperstrainer, heeft hierover gesproken met Sudinfo.

"Arnaud heeft de afgelopen maanden, zelfs jaren, voldoende bewezen dat hij zijn plaats en zeker een mogelijke transfer verdient", legde hij uit.

Bodart was vaak een van de weinige spelers van Standard die dit seizoen op niveau bleef. "Het feit dat hij zo vaak tot man van de wedstrijd is verkozen, is geen toeval. Op Sclessin weet iedereen hoe belangrijk hij is."

"Het is tijd voor Arnaud om een stap hogerop te zetten," verklaarde Vande Walle. Bodart wordt momenteel genoemd bij onder meer RC Strasbourg en Mönchengladbach.