Gaat Vertonghen door bij Anderlecht? "Verschil in vergelijking met vorig seizoen"

Jan Vertonghen zit de laatste weken geblesseerd aan de kant. Bij RSC Anderlecht hopen ze dat de verdediger er nog een jaartje bij doet.

RSC Anderlecht kan Jan Vertonghen nog altijd goed gebruiken. Ook volgend seizoen. De club dringt dan ook aan bij de Rode Duivel om een contractverlenging te tekenen.

Voorlopig is er nog geen beslissing genomen door Vertonghen himself. “Goh, ik beslis binnen nu en een maand”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik wil er tijdens de EK-voorbereiding ook niet te veel mee bezig zijn en Anderlecht is vragende partij om een antwoord te krijgen.”

Deze week zou er opnieuw gesproken worden. “Er is al één goed gesprek geweest met Anderlecht, maar de afgelopen weken was het einde van de competitie voor iedereen belangrijker. Ik ben deze week op de club en dan zitten we weer samen.”

Beter dan vorig seizoen

De kans dat Vertonghen nog een jaartje doorgaat is groot. “Het is geen 95%. Dat niet. Maar de zin om door te gaan is er zeker wel. Ik voel me goed, we spelen op een goed niveau en volgend jaar is er Europees voetbal.”

Vertonghen wil vooral dat Anderlecht iets aan hem heeft. “Het laatste wat ik wil is een blok aan het been zijn van de club. Het hangt ook af van hoe ik mezelf voel als ik uit mijn bed stap. Al moet ik bekennen dat dat dit seizoen een pak beter was dan vorig seizoen.”