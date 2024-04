Dit zegt alles: niemand die kon denken dat deze speler de revival van Club Brugge in de play-offs mee zou inluiden

De revival van Club Brugge in de play-offs is spraakmakend. Knap van Nicky Hayen, maar de spelers moeten het nog altijd doen.

En wie heeft meer bijgedragen aan de knalprestaties van de voorbije maand dan ... Raphael Onyedika? De Nigeriaan is bij Club Brugge verkozen tot speler van de maand, zo meldt blauw-zwart op zijn sociale media. Lang geen onterechte laureaat, maar het zegt wel alles over de evolutie die Club de jongste tijd doormaakt.

Sinds zijn komst naar Club Brugge in 2022 heeft Onyedika de goede en mindere periodes afgewisseld. Alleszins zullen weinigen gedacht hebben toen de Bruggelingen op 17 maart onderuit gingen in Sint-Truiden: Onyedika is de man die deze ploeg in de play-offs naar een positie kan leiden die uiteindelijk misschien de titel oplevert.

Onyedika en Club Brugge gelanceerd

Maar kijk, de play-offs zijn een verhaal op zich. Zijn doelpunten in de thuiswedstrijd tegen Anderlecht lanceerden zowel Onyedika als zijn ploeg voor een echte topperiode. De defensieve middenvelder bleef het goed doen, ook op offensief vlak. Tegen Antwerp trapte hij in de kluts raak met de rust in zicht: belangrijker dan het lijkt.

We present you, for the very first time, yourrr Player of the Month! 😍💎 #POTM #Unibet — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 30, 2024

Uiteindelijk was het 3-0, maar het was Onyedika die Club Brugge door het breken van de ban op weg zette naar die vlotte overwinning. De voorbije matchen hielp hij het verdedigend compartiment dan weer met succes om de clean sheet op het bord te houden. Dat net hij zich ontpopte tot dé man bij Club, is enorm veelzeggend.

Onyedika nog altijd maar 23

Het laat zien dat de verrassende evoluties bij bepaalde spelers ook zwaar kunnen doorwegen in de play-offs. En niet vergeten dat Onyedika nog altijd maar 23 is.