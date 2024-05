"Eerste basisplaats en meteen een glansprestatie van 16-jarige" - En nog een paar héél opvallende figuren

De op één na laatste speeldag van het kampioenschap zat vol verrassingen. Ontdek nu ons Elftal van de Week!

Doelman

Zonder al te veel aarzeling kijken we naar Maarten Vandevoordt. De jonge doelman van Genk speelde zijn laatste wedstrijd voor de Limburgers thuis, voordat hij deze zomer naar Leipzig vertrekt. Hij maakte enkele geweldige reddingen tegen Antwerp. We zijn benieuwd hoe het voor hem zal verlopen in Duitsland!

Verdedigers

De eerste naam van Club Brugge in dit elftal is Brandon Mechele. De Brugse centrale verdediger leverde een solide prestatie tegen Anderlecht, in een cruciale wedstrijd voor de titel. Daarnaast speelde Denis Odoi als back en leverde ook hij een geweldige prestatie tegen de Brusselaars met een goals als kers op de taart. In lijn met zijn prestaties van de afgelopen weken.

De andere twee nominaties lijken misschien verrassend, maar zijn van onschatbare waarde in de titelrace. Alessio Castro-Montes, verantwoordelijk voor het doelpunt van Cercle dat de 1-2 maakte en Union hoop gaf tot het einde. En Ross Sykes, die laat in de wedstrijd in het veld kwam en Cercle ervan weerhield om op 2-2 te komen met een geweldige tackle op Denkey.

Middenvelders

Hoewel hij niet als middenvelder werd opgesteld, lijkt de keuze voor Kostas Karetsas onvermijdelijk. In zijn eerste basisplaats bij Genk speelde hij een uitstekende wedstrijd en gaf hij een prachtige assist bij het enige doelpunt van de wedstrijd.

Een andere speler van Club Brugge, Hans Vanaken, heerste op het middenveld tegen Anderlecht. De aanvoerder van Club blijft maar presteren, tot het punt dat sommige waarnemers pleiten voor zijn selectie bij de Rode Duivels voor het EK.

Een minder bekende naam op het middenveld is Ngal'ayel Mukau, 19 jaar oud. Hij liet een zeer goede indruk achter tegen Westerlo tijdens de overwinning van Malines. Zeker een speler om in de gaten te houden.

We besluitten nog een vierde speler op het middenveld te kiezen: Felix Lemarechal. Het is overigens niet de eerste keer dat hij in ons team van de week staat. De jonge Fransman van Cercle leverde opnieuw een uitstekende prestatie tegen Union. Zou hij deze zomer al Brugge kunnen verlaten?

Aanvallers

We hebben nog twee spelers te kiezen. Onze eerste keuze in de aanval gaat naar Matias Fernandez-Pardo. De 19-jarige aanvaller van Gent scoorde twee keer tegen Standard en is een ware sensatie aan het einde van dit seizoen.

We zetten ook opnieuw een speler van Union in dit elftal: Gustaf Nilsson. De Zweed was de afgelopen weken cruciaal voor de Brusselaars. Zijn openingsdoelpunt tegen Cercle, toen Union het moeilijk had, was doorslaggevend.

