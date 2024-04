Icoon van zowel Club Brugge als Anderlecht hoopt dat geen van zijn twee ex-ploegen het haalt

Lorenzo Staelens was jarenlang de sterkhouder van Club Brugge en werd dat op latere leeftijd ook nog bij Anderlecht. De ex-middenvelder/verdediger is intussen helemaal uit het voetbal verdwenen en vindt ook dat geen van zijn twee ex-clubs de titel verdienen.

Staelens was nog even actief als trainer in de lagere klasses, maar is intussen vertegenwoordiger en wil die job niet meer opgeven. Ik mis het voetbal, maar ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat geen enkele club nog op mij zit te wachten", zegt hij bij Primo.

"Plus: moet ik mijn job op het spel zetten voor zoiets onzekers? Mijn laatste aanbod was om assistent te worden bij KV Kortrijk onder Glen De Boeck. Als je ziet hoe dat afgelopen is..."

"Achteraf bekeken was het een goeie beslissing om daar niet op in te gaan. Ik heb niet meer veel goesting om dat wel nog te doen. Nu ik 60 ben, zal ik nog vijf à zeven jaar verder werken om dan met pensioen te gaan. Niet dat ik daarnaar uitkijk. Mijn job voelt niet als werken aan, omdat ik het graag doe."

Over het voetbal kan hij zich wel nog opwinden. "Ik ben nog altijd tegen die play-offs. In principe moet Union drie keer op rij kampioen zijn en ze zullen wellicht nul op drie halen. Je kan opperen dat alle clubs weten hoe het systeem werkt en zich daar moeten op instellen. Maar toch..."

"Ik pleit nog steeds voor het oude systeem zonder al dat rekenen, speculeren en tellen: heen- en terugwedstrijden en wie op het einde het meeste punten heeft is kampioen. Mij maakt het niet uit wie dat nu wordt."