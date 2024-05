Mag Cercle Brugge zich in de handen wrijven? "Manchester United, Tottenham, Chelsea, ..."

Cercle Brugge doet het enorm goed dit seizoen. De club heeft al behoorlijk veel indruk gemaakt, en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Bij Cercle Brugge kunnen ze al van een geslaagd seizoen spreken. De club doet mee in de Champions' Play-offs en staat momenteel op de vijfde plaats.

De ploeg leverde al goede prestaties dit seizoen en dat hebben ze in het buitenland ook goed gezien. Technisch directeur Rembert Vromant weet dat er heel wat interesse is in de spelers van Cercle.

"Alan Minda en Felipe Augusto hebben veel potentieel. Onze centrale verdedigers moeten meer naar waarde geschat worden, vind ik", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Met een vertrek van Daland houden we rekening deze zomer. En dan is er natuurlijk Kévin Denkey. Aan de telefoontjes die ik voor hem krijg, merk ik dat hij héél goed in de markt ligt."

Er zal deze zomer toch vooral naar Denkey worden gekeken. De spits scoorde al 26 doelpunten in 35 wedstrijden over alle competities heen.

"We zitten nu in de fase dat er bij alle teams dossiers van de hoofdscout op het bureau van de technisch directeur belanden. De knopen worden doorgehakt: voor wie gaan we? Wel, in Engeland, Duitsland en Frankrijk willen teams gaan voor Denkey."

De scouts die komen kijken naar wedstrijden van Cercle, zijn tegenwoordig ook niet de minsten. "Luister, voor elke thuismatch komen er gemiddeld zestien scouts kijken. Ik heb het niveau van die scouts dit seizoen zien stijgen."

"Manchester United, Tottenham, Chelsea, Lens, Lille, Salzburg, Leverkusen, Ajax, Aston Villa... Die komen niet alleen voor onze tegenstander, geloof mij. Wij brengen heel interessante spelers. Een jong, atletisch profiel met een goeie mentaliteit", besluit Vromant.