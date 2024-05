Opmerkelijke nieuwkomer bij bestuur van Club Brugge na vertrek Vincent Mannaert

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat Vincent Mannaert definitief afscheid neemt van Club Brugge. Hij verkoopt zijn aandelen aan Bart Verhaeghe.

Vincent Mannaert was al geen CEO meer van Club Brugge, maar zal nu ook vanaf 30 juni niet meer in de raad van bestuur zitten.

Er verandert dus heel wat bij Club Brugge, maar daar blijft het niet bij. Er zal een opmerkelijke 'nieuwe' naam zijn intrede doen.

Nu ja, zo nieuw is de naam niet. Volgens Het Nieuwsblad zal er namelijk nog een Verhaeghe bij het clubbestuur komen. Het zal om zijn zoon Lucas gaan.

Daarmee kijkt blauw-zwart al naar de toekomst. De 24-jarige wordt bestuurder, maar zal ook worden toegevoegd aan de sportieve cel.

De krant meldt ook dat dit een beslissing was die sowieso genomen zou worden. Of Vincent Mannaert nu bij de club bleef of niet.