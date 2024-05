🎥 Elke keer is er een vleugje magie bij Real Madrid, deze keer met deze geweldige pass

Real Madrid in de Champions League, dat is iets speciaals. De Koninklijke slaagt er op één of andere manier altijd in om zonder kleerscheuren weg te komen. Tegen Bayern München haalde Toni Kroos zijn trukendoos nog maar eens boven.

Met een sublieme pass stuurde de middenvelder van Real Madrid Vinícius Júnior alleen op doel af, wat resulteerde in de openingstreffer van 0-1. Kroos zag hoe Vinícius Júnior Bayern-verdediger Min-jae Kim uit positie lokte met een slimme loopbeweging. Het gevolg was een perfect uitgevoerde pass van Kroos naar de Braziliaanse aanvaller, die kalm de bal binnenschoof in de 24e minuut. Op die manier bracht Kroos zijn voormalige club vroeg in de wedstrijd in de problemen. Voorafgaand aan het duel benadrukte Marco van Basten al de klasse van Kroos. "We kennen hem als een speler met een uitstekende balbeheersing," begon de analist bij Ziggo Sport. "Maar hij biedt veel meer dan dat. Hij excelleert ook in het onderscheppen van passes." "Het snel omschakelen en direct weer dreigend worden, dat beheerst hij uitstekend. Dat zijn de momenten waarop de tegenstander kwetsbaar is, en dan is Kroos van onschatbare waarde." Este ángulo del pase de Toni Kroos en el gol de Vinicius es una locura.pic.twitter.com/yT6tFoHiwp — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) April 30, 2024