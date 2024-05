Moet deze man mee naar het EK? Gewezen bondscoach is gewonnen voor het idee: "Hij heeft zich bewezen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nu Domenico Tedesco meer opties heeft gezien de drie extra plaatsen in zijn kern is er een discussie wie die zou moeten opvullen. Eén naam komt steeds meer naar voor: die van Alexis Saelemaekers.

Saelemaekers zit in bloedvorm met drie doelpunten in zijn laatste vier wedstrijden. Hij is een onbetwiste titularis bij Bologna, dat het onverwacht bijzonder goed doet. Ze staan immers vierde en doen mee voor de Champions League-plaatsen.

Als linksbuiten maakt Saelemaekers er indruk. Maar de ex-Anderlecht-speler is veelzijdig en kan op heel wat posities uit de voeten. Bij de RTBF was er een discussie of hij mee zou moeten naar het EK.

Hij zou immers in de balans liggen met Yannick Carrasco, die een moeilijk seizoen kent in Saoedi-Arabië. "Op dit moment zou ik Saelemaekers meenemen", aldus Philippe Albert bij La Tribune. "Als de coach kijkt naar de huidige vorm, moet hij erbij zijn."

Ook ex-bondscoach Marc Wilmots was te gast op het platform en was iets genuanceerder. Hij wilde geen keuze maken tussen de twee. "Ik neem beide spelers, je hebt twee gelijken nodig, je moet de posities dubbel bezetten."

"Gezien zijn niveau is hij een potentiële kandidaat. Hij heeft zich bewezen in Milaan," benadrukt de voormalige bondscoach. "Maar er zullen nog steeds blessures en veranderingen zijn."