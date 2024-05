Dat niemand dat eerder zag... Nicky Hayen heeft een 'geluksbrenger' en verandert nooit

Het zit hem in de details. Het was blijkbaar nog niemand opgevallen, maar podcasthost en voetbalkenner Sam Kerkhofs had het wel al gezien. Nicky Hayen heeft blijkbaar een geluksbrenger.

Nicky Hayen heeft al acht wedstrijden op rij dezelfde grijze pull aan tijdens de wedstrijden. Volgens Kerkhofs brengt de trui geluk, gezien Club Brugge in die periode ongeslagen is. Wesley Sonck twijfelde echter of Hayen de trui puur uit bijgeloof draagt. Voor de wedstrijd tegen KRC Genk droeg Hayen nog een zwarte trui uit de Club Brugge-collectie, maar tijdens de wedstrijd zelf koos hij opnieuw voor zijn vertrouwde grijze trui. Sam Kerkhofs, aanwezig als tafelgast in Extra Time, ziet dit als bewijs dat de grijze trui een geluksbrenger is voor de Club-coach, vergelijkbaar met Georges Leekens en zijn gele sjaal uit het verleden. Hayen heeft al 8 wedstrijden op rij dezelfde grijze trui gedragen langs de zijlijn, wat tot nu toe steeds succes heeft gebracht, aangezien Club in geen van deze wedstrijden heeft verloren. Het is vrijwel zeker dat we Hayen komende donderdag tijdens de halve finales van de Conference League opnieuw in het grijs zullen zien tegen Fiorentina. Zal het de negende wedstrijd zonder nederlaag zijn? © photonews © photonews





