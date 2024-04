Krankzinnig bedrag voor 21-jarige Rode Duivel: "Voor een speler van meer dan 45 miljoen is dat erg"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

PSV stevent op een recordseizoen af en daar heeft Johan Bakayoko zeker zijn aandeel in. De jonge Rode Duivel stond vorige zomer al op het punt om te vertrekken, maar wou absoluut eerst nog Champions League spelen met PSV. Deze zomer willen de Eindhovenaren de jackpot.

Niet iedereen is het echter eens met het prijskaartje dat rond de nek van Bakayoko wordt gehangen. 35 miljoen euro zal niet volstaan om hem weg te halen. Kenneth Perez, ex-voetballer en tegenwoordig analist voor ESPN, kan het niet begrijpen.

"Ik hoor geweldige bedragen, maar dat is toch best heel veel geld voor een speler die het pas één jaar goed gedaan heeft? Het zijn belachelijke bedragen", aldus Perez. "En hij speelt alleen maar omdat Noni Madueke (Chelsea) en Cody Gakpo (Liverpool) weggingen."

Voor Perez is er nog te veel werk aan om nu al naar een absolute topclub te gaan. "Nu is 35 miljoen niet meer genoeg. We vinden het belachelijk als PSV hem voor dat geld zou laten gaan."

Als manager van een topclub zou de Deen hem dan ook niet kiopen. "Hij is zeer talentvol, geweldig om naar te kijken en leeft ontzettend voor zijn vak, maar hij heeft ook een dip van zes weken gehad."

"Toen speelde hij alleen maar voor zichzelf, zonder doelpunten en assists. Dat is misschien niet erg, maar wél voor een speler van meer dan 45 miljoen euro."