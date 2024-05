Christian Burgess gaat helemaal los: "Enkel goedgekeurd omdat het Club Brugge was" en "Als Vertonghen natrapt..."

Christian Burgess is één van de mannen in België die het moeilijk heeft een blad voor de mond te nemen. In een groot interview met HUMO geeft hij ongezouten zijn mening over de grote ploegen die volgens hem bevoordeeld worden.

Na de nederlaag tegen Club Brugge werd hij door de voetbalbond op de vingers getikt voor zijn uitspraken. "Na een wedstrijd wil je zoveel zeggen. Maar het mag niet. Ik heb me nog ingehouden, en toch heb ik een waarschuwing gekregen. Wat moet het dan zijn als ik écht zeg wat ik denk?", aldus de Britse verdediger bij HUMO.

Hij had het onder meer over de scheidsrechterlijke beslissingen die altijd in het voordeel van Club Brugge leken uit te draaien. Zoals de goal van Vetlesen, die een uittrap van doelman Moris afblokte en zo scoorde. "In de Bundesliga heeft zich een vergelijkbare fase voorgedaan bij Wolfsburg, en daar is de goal afgekeurd. De speler die had 'gescoord', kreeg zelfs een gele kaart."

"Bart Nieuwkoop (ex-speler van Union, red.) heeft me meteen een berichtje gestuurd: hetzelfde was gebeurd in een wedstrijd van Feyenoord tegen NEC Nijmegen. De speler maakte niet eens een beweging, hij stond er gewoon. Toch kreeg de doelman een vrije trap in zijn voordeel."

Arokodare hield geen afstand... Moet ik dan kostbare tijd verliezen?

Bij Union zagen ze zelfs stilaan een complot, maar Burgess nuanceert dat ook andere ploegen er last van hebben. Al wou hij nog wel iets kwijt over zijn rode kaart die hij kreeg nadat hij de bal op Tolu wierp. "Bij een inworp moet de tegenstander twee meter afstand bewaren. Dat deed Arokodare niet. Moet ik dan wachten en kostbare tijd verliezen?"

"Trouwens, in Genk-Anderlecht heeft Anders Dreyer de bal bij een vrijschop bewust tegen een speler van Genk getrapt die niet op 9 meter afstand stond. Die speler ging tegen de grond. Wat deed de scheidsrechter? Niets. Waar trek je de lijn dan?"

De scheidsrechters houden volgens hem ook te veel rekening met status. "Heb je als scheidsrechter meer ontzag voor Jan Vertonghen, de Belgische recordinternational? Tegen Racing Genk trapt hij na, maar hij komt weg met een waarschuwing."