Alcoholverbod in Anderlecht: worden ook supporters van paars-wit ook getroffen?

De gemeente Anderlecht heeft een drastisch besluit genomen: het verbieden van alcoholconsumptie in openbare ruimtes.

Door dit verbod willen de autoriteiten van Anderlecht de criminaliteit en overlast op het grondgebied van de gemeente aanpakken.

En wat met Anderlecht?

Wie het deze nieuwe regel nu overtreedt, wacht een boete tot 350 euro. Slecht nieuws voor diegenen die bier of andere alcoholische dranken consumeren rond het Lotto Park voor, tijdens of na een wedstrijd?

Sarah Frederickx, woordvoerster van de politiezone Zuid kon al wat geruststellen. "Je hebt de letter van de wet en je hebt de geest," begint ze bij Het Laatste Nieuws. "Anders mag er nergens een terras staan."

"Het is niet de bedoeling dat we er een speciale alcoholbrigade op afsturen of het leger inzetten. We gaan niet het feest verpesten van de supporters en daar rigide in optreden. Dat is niet wat de maatregel beoogt."

De regel werd ingevoerd om enkel overlast te beperken. "Er zijn wijken waar problemen waren, zoals Kuregem of het Peterbos, en dan is een alcoholverbod één van de middelen in de strijd tegen overlast en criminaliteit."

"Vroeger werd dat beperkt tot straten of wijken maar de mensen zijn soms heel creatief en gingen dan tien meter verder staan, buiten de perimeter. Vandaar dat de verordening nu het hele grondgebied van de gemeente beslaat", besluit Frederickx.