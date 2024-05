Druk ligt hoog bij deze Challenger Pro League-club: "We hadden niet in deze Promotion Play-offs moeten staan"

Lommel SK zal het woensdag opnemen tegen Zulte Waregem in de Promotion Play-offs. Na een 1-1 gelijkspel in de heenmatch is alles nog mogelijk.

Woensdag worden de terugwedstrijden van de Promotion Play-offs afgerond. Deinze mag Patro Eisden ontvangen terwijl Lommel het opneemt tegen Zulte Waregem.

In de heenwedstrijd werd het 1-1 nadat Karim Dermane in het slot nog gelijkmaakte. Daardoor is woensdag alles nog mogelijk.

Dries Wouters weet dat Lommel graag al meteen was gepromoveerd. "We hadden niet in deze Promotion Play-offs moeten staan, maar het is nu zo", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"De negativiteit en teleurstelling kun je één à twee dagen hebben, maar je weet dat je snel verder moet omdat het nu knock-outs zijn."

De verdediger vertelt ook dat er op Zulte Waregem nog weinig risico's genomen werden. "Onbewust misschien wel. De trainer had er ook op gehamerd dat het 180 minuten zijn en geen 90. Daar heeft ie een punt."

"Het is zoals een bekerwedstrijd, de resultaten in de competitie zijn niet meer van tel. Je wil niet te veel risico nemen in een heenmatch, maar woensdag zal dat toch gebeuren", besluit Wouters.