Lommel naar finale Promotion Play-offs, Zulte Waregem ook volgend seizoen in Challenger Pro League

Lommel heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de Promotion Play-offs. De Limburgers hadden genoeg aan een 1-0 overwinning tegen Zulte Waregem en spelen zondag de heenwedstrijd van de finale tegen Deinze.

Bij Zulte Waregem verscheen Brüls aan de aftrap, bij Lommel behield coach Bould het vertrouwen in de elf die de heenwedstrijd (1-1) speelden. De wedstrijd werd vanaf het begin gedomineerd door de thuisploeg, Zulte Waregem hield veel volk achter de bal en wilde vooral geen goal incasseren.

Lommel kon het overwicht omzetten in enkele kleinere mogelijkheden, Diego Rosa nam doelman De Wolf enkele keren onder vuur en Schoofs miste een vrije schietkans. Zulte Waregem hield al bij al vrij eenvoudig stand.

Het was Essevee dat met een voorsprong had kunnen gaan rusten want in het slot van de eerste helft had Jelle Vossen enkele keren een uitgelezen kans om zijn team op voorsprong te brengen. Zijn vluchtschot werd afgeblokt en kort daarna trof hij de paal.

Net zoals in de eerste helft trok Lommel ook bij het begin van de tweede helft het initiatief naar zich toe, maar het waren de bezoekers die voor het eerste echte gevaar zorgden. Jelle Vossen scoorde, maar hij werd bediend door Ndour en die stond buitenspel.

Het spel ging op en neer en de spanning nam toe. Zulte Waregem kwam enkele keren gevaarlijk opzetten, maar het waren de groenhemden die met nog een klein kwartier op de klok raak troffen. Diego Costa schilderde de corner op het hoofd van Schoofs die in de verste hoek binnen kopte (1-0). Een slotoffensief van Zulte Waregem kwam er niet meer echt uit.

Voor Zulte Waregem zit het seizoen erop, zij zijn veroordeeld tot nog een extra seizoen in de Challenger Pro League. Lommel mag zich nu opmaken voor de dubbele confrontatie met Deinze, te beginnen zondag in het eigen Soevereinstadion.