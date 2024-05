Chase the sun: Deinze bibbert een uurtje, maar zet volgende stap richting Jupiler Pro League

Ook op 1 mei is er voetbal. Niet in de Champions' Play-off, maar wel in de play-offs van de Challenger Pro League. Deinze heeft zich als eerste voor de finale van de play-offs weten te plaatsen, al betaalde het wel een uurtje meer bibbergeld dan nodig.

Wilde SK Deinze de finale van de play-offs in de Challenger Pro League nog ontlopen, dan moest er in eigen huis iets bijzonder geks gebeuren. In de heenwedstrijd in Limburg wonnen ze namelijk met 0-4 bij Patro Eisden.

"Het is niet voorbij, we hebben nog negentig minuten te spelen", wilde coach Hans Somers zich nog niet rijk rekenen op voorhand. Hij moest het doen zonder Lemoine en Janssens zien te doen en bracht Alvarez en de ervaren Prychynenko tussen de lijnen.

Chaos veroorzaken is wat Stijnen wilde en kreeg

Stijn Stijnen van zijn kant zat zelf niet op de bank en werd vervangen door zijn assistent Aziz Rejdi. De coaches van Patro Eisden Maasmechelen wilden voor chaos zorgen en stuurden heel wat nieuwe mensen de wei in van de Dakota Arena: Kis, Noubissi, Hassaini, Gueroui en Bammens kwamen in de ploeg.

De eerste helft pakte Patro Eisden de thuisploeg meteen bij het nekvel. Die vergaten te voetballen en waren de bal vaak meteen opnieuw kwijt als ze hem eens konden veroveren. Noubissi zorgde voor een vrij snelle 0-1, maar had er eigenlijk op dat moment al drie kunnen scoren.

Deinze er na de rust op en over

De 0-2 bleef echter uit en zo gingen we rusten met 0-1 - ondanks een afgekeurd doelpunt van Deinze. De Oost-Vlamingen waren bijwijlen onmondig, maar na een corner kon Schuermans op het uur de deugddoende 1-1 tegen de touwen prikken.

© photonews

Patro Eisden probeerde nog even de rug te rechten, maar het vuur ging gaandeweg uit de ploeg - ze hadden in de eerste helft al veel gegeven. Toen keeper Heekeren net zoals Moris onlangs een bal uittrapte tegen een aanvaller kon Van Landschoot profiteren.

Deinze zo al bij al makkelijk naar de volgende ronde van de play-offs. Chase the sun van Planet Funk galmde door boxen, maar mikt stilaan op de sterren. In de finale van de play-offs komt Deinze uit tegen Zulte Waregem of Lommel. Die spelen in het Soevereinstadion hun tweede wedstrijd nog, in de heenwedstrijd was het 1-1 geworden in Waregem. Het kan dus een derby worden of een verre trip voor Deinze.