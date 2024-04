Minister Demir pakt uit met belangrijk nieuws voor het stadiondossier van Club Brugge

Het stadiondossier van Club Brugge. Het sleept al zo lang aan, maar minister Demir pakt wel uit met een nieuwe en niet onbelangrijke update.

De Raad van Vergunningsbetwistingen bezorgde het plan om een nieuw stadion te bouwen voor Club Brugge een koude douche. Blauw-zwart had hierop al geanticipeerd door een nieuw dossier en nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen, rekening houdend met alle gemaakte bezwaren. Het is wachten op een antwoord.

De kwestie werd ook nog eens aangekaart in het Vlaams parlement en daar had Zuhal Demir (N-VA), Minister van Omgeving, wel één en ander te zeggen. "Dit dossier duurt al heel lang. Ik had op 6 oktober 2021 een vergunning verleend. Helaas heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat vernietigd."

Gunstige adviezen voor bouw stadion Club Brugge

De reden voor de vernietiging van die vergunning was een tegenstrijdigheid met het lokale reglement. Inmiddels zit er toch wel weer een kleine stroomversnelling in de zaak. "We hebben het advies binnen van de GOVC, alle adviezen zijn gunstig", heeft Demir goed nieuws. De GOVC is de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie.

Waardoor Demir er zich binnenkort opnieuw zou kunnen over uitspreken of Club Brugge een nieuwe vergunning krijgt voor de bouw van een nieuw stadion. "Ik hoop in de loop van de komende weken te kunnen beslissen. Het zal zeker voor in de maand mei zijn."