Vier jaar na zijn vertrek bij Anderlecht wordt hij nog steeds achtervolgd door pech: "Niemand durft hem te kopen"

Blessures vormen een rode draad doorheen de carrière van Philippe Sandler. Dit heeft sommige geïnteresseerde clubs afgeschrikt.

Bij Anderlecht heeft Philippe Sandler slechts negen wedstrijden gespeeld. Hij raakte geblesseerd aan zijn knie en meniscus, waardoor zijn seizoen begin oktober al voorbij was.

Ondanks zijn kwaliteiten aan de bal, keerde de Nederlandse verdediger met zijn moraal in de sokken terug naar Manchester City, dat hem aan paars-wit had uitgeleend.

Vervolgens speelde hij het equivalent van zes volledige wedstrijden in twee seizoenen, verdeeld tussen het U23-team van City, een verhuur aan Troyes en vervolgens Feyenoord, waar hij transfervrij arriveerde.

Philippe Sandler valt opnieuw uit

Na slechts zes maanden in Rotterdam te zijn geweest, vertrok hij naar NEC Nijmegen, waar hij eindelijk twee jaar lang stabiliteit kon vinden. Maar zijn fysieke kwetsbaarheid is nooit ver weg. Afgelopen weekend moest hij geblesseerd het veld verlaten na 24 minuten, met een hamstringblessure. Dit terwijl clubs zoals Ajax en PSV genoemd werden voor deze zomer.

"Dat is zijn handicap. Niemand durft hem te kopen", legt ex-bondscoach Dick Advocaat triest uit bij Veronica Offside. Wesley Snejder is positiever: "Bij grote clubs kunnen ze werken met zo'n speler. Daar hebben ze meer middelen om hem fit te houden. Bovendien worden er meer wedstrijden gespeeld."

"Ik vind hem geweldig. Hij slaat altijd een lijn over van achteren, durft te spelen, neemt risico's in zijn spel. Het is jammer voor zo'n speler, vervolgt hij. Er wordt gesproken over een bedrag van vijf miljoen om NEC zijn speler te laten gaan. Zal een topclub dit berekende risico nemen?