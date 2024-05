Club Brugge wil heel ver gaan en tot zes miljoen euro uitgeven aan de 'Heilige Graal' van elk voetbalteam

Als Club Brugge dit seizoen alsnog de titel zou pakken, dan is dat gezien de stand van de reguliere competitie een half mirakel. Volgend jaar wil blauw-zwart sowieso weer meedraaien helemaal bovenaan en daartoe wil het ook transfers doen.

Ardon Jashari werd al gekocht voor zes miljoen euro van Luzern door Club Brugge. Hij sluit op 1 juli normaliter aan bij blauw-zwart. Daarmee is er op een van de belangrijke werven - de defensieve middenveldersplaats - al een oplossing gezocht.

Maar ook in de verdediging mag er nog wel wat versterking bij. De Cuyper speelde dit seizoen al op beide flanken door een aantal blessures hier en daar, ook Odoi moest al op verschillende plaatsen bijspringen en zelfs wingers werden al eens een rijtje achteruitgeschoven.

De 'Heilige Graal': linksvoetige verdedigers

Het was de tactische paniek van Ronny Deila, maar toch ook vooral een gebrek aan voldoende opties. centraal achterin kon Dedryck Boyata nooit overtuigen, met Mechele en Spileers zijn er twee rechtsvoetige verdedigers die centraal staan.

De droom van elke voetbalmanager of coach is een linksvoetige centrale verdediger, al zijn die zeer dun bezaaid. Daarom dat ze ook vaak gegeerd wild zijn op de transfermarkt. Het is nu niet anders met Zaid Romero.

© photonews

De 24-jarige Argentijn van 1 meter 92 centimeter is linksvoetig én heel balvaardig - maar wie is dat niet in Zuid-Amerika? Hij speelt momenteel bij Estudiantes, dat hem in januari 2023 voor 1,4 miljoen euro kocht bij Godoy Cruz.

Ondertussen is zijn marktwaarde de lucht ingeschoten - momenteel is hij volgens Transfermarkt zo'n 3,2 miljoen euro waard. In de realiteit zal hij aan Club Brugge bijna het dubbele moeten kosten, maar bij blauw-zwart zijn ze duidelijk dat ze hem willen.

Marktwaarde boven de drie miljoen euro voor Romero

Zaid Romero speelde al 56 wedstrijden voor Estudiantes en scoorde daarin drie doelpunten - met zijn lengte kan hij ook in aanvallend opzicht een mogelijke optie worden voor Club Brugge. En wat als Romero uiteindelijk niet komt?

Een paar dagen geleden kwam in de Argentijnse pers naar buiten dat Ayrton Costa ook op de verlanglijst staat. Hij is intrinsiek een vleugelverdediger, maar de leeftijdsgenoot én landgenoot van Romero kan ook centraal achterin uit te voeten.

© photonews

Voor de integratie zou het kunnen helpen om beiden meteen in te lijven, maar ook Independiente wil boter bij de vis. Voor de 'Heilige Graal' van elke voetbalclub kan je al eens diep in de buidel tasten, maar toch.

Persoonlijk zouden Club Brugge en Romero er ondertussen al uit zijn overigens, maar op clubniveau is er nog wat werk aan de winkel. Estudiantes heeft 60% van hem in handen, Godoy Cruz nog 40%. Onderhandelen met twee clubs dus?