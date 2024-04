📷 Geen titel! Kerkhofs en Verheye moeten tussenkomen nadat frustratie oploopt bij Sporting Hasselt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sporting Hasselt wordt geen kampioen in tweede amateur. De ploeg van Rik Verheye en Sam Kerkhofs ging op de voorlaatste speeldag onderuit en moet de titel aan Belisia laten.

Sporting Hasselt verloor op de voorlaatste speeldag met 3-2 van Rupel Boom. De bezoekers kwamen 1-2 op voorsprong, misten nog een strafschop, maar gingen in het slot van de wedstrijd alsnog onderuit.

Daardoor is de achterstand op leider Belisia opgelopen tot vier punten en met slechts één speeldag nog te gaan is die onoverbrugbaar geworden. Volgens Het Nieuwsblad liepen de frustraties hoog op bij Sporting Hasselt.

Voorzitters Rik Verheye en Sam Kerkhofs moesten heel wat moeite doen om hun spelers na afloop van de wedstrijd te kalmeren. Bij de terugtocht naar de kleedkamers zou er een deur gesneuveld zijn, zo schrijft de krant nog.

Sam Kerkhofs houdt er alvast de moed in op X, het vroegere Twitter. “Tot de voorlaatste speeldag meegedaan voor de titel, maar Belisia wint de strijd. Op het einde van het seizoen, staat de terechte kampioen bovenaan, zeker na zo’n sterke terugronde. Petje af.”

“Fier op wat we op zo’n korte tijd hebben kunnen verwezenlijken met Sporting Hasselt. We moeten onszelf nu belonen in de eindronde!”, besluit de voorzitter.