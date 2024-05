Geen valse bescheidenheid bij Rode Duivel: "Ik kan alles!"

Van nature ambitieus gaat Johan Bakayoko deze zomer vol vertrouwen de Euro in. Zowel op individueel als collectief niveau.

In iets meer dan een jaar tijd heeft Domenico Tedesco veel bereikt met het nationale team met nog geen enkele nederlaag en overtuigende wedstrijden tegen Engeland en Duitsland, maar vooral met een hernieuwde groep.

Maar dat is straks allemaal van geen tel meer als het EK op gang getrapt wordt. Met zijn eerste grote toernooi aan het hoofd van het team zal Tedesco zijn eerste echte proef doorstaan.

Johan Bakayoko kijkt er naar uit: "We hebben echt een fantastische groep. Als we spelen zoals tegen Engeland, dan is alles mogelijk, geloof ik. Er zijn geen grenzen. Verschillende spelers kunnen het verschil maken in het team, op verschillende manieren. We zullen binnenkort weten of we een heel EK kunnen volhouden. Het is een mooie uitdaging," vertelt hij aan de RTBF.

Welke rol speelt Bakayoko op het EK?

Aan de rechterflank zal de vleugelspeler van PSV iets te bewijzen hebben: "Ik hoop natuurlijk op het EK te zijn met de Rode Duivels [...] Wat ik kan toevoegen ten opzichte van mijn concurrenten? Ik ben een zeer complete speler, ik kan alles op mijn positie. Ik heb alles wat een moderne vleugelspeler nodig heeft."

Bovendien klikt het redelijk goed met de bondscoach: "Tedesco doet me denken aan onze coach bij PSV, Peter Bosz. Hij vraagt veel intensiteit. Op aanvallend vlak geeft hij ons een zekere vrijheid. Deze aanpak past goed bij me. Verdedigend vraagt Tedesco me om de nodige defensieve acties uit te voeren. Soms zijn er specifieke opdrachten, dat hangt een beetje af van de wedstrijden."