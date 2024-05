Vincent Mannaert wil nog wat kwijt over Club Brugge-coach Nicky Hayen: "Dat valt mij op"

Vincent Mannaert maakt binnenkort helemaal geen deel meer uit van het bestuur van Club Brugge. Vanaf 1 juli is hij geen bestuurder meer, hij verkocht ook zijn aandelen aan Bart Verhaeghen.

Er gebeurde dit seizoen al heel wat bij Club Brugge. Vincent Mannaert was wel minder en minder betrokken bij keuzes. Hij had ook niets te maken met de keuze om voor Nicky Hayen te gaan.

"De laatste maanden was ik operationeel minder betrokken. Zo lag ik niet mee aan de basis van de keuze voor Nicky Hayen als opvolger van Ronny Deila", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

"Dat is het werk van Bart Verhaeghe en Bob Madou, in samenwerking met het sportieve kader met name Dévy Rigaux en Maarten Dedobbeleer."

Er valt Mannaert wel nog iets op bij Hayen. "Wat mij opvalt, is dat hij allerminst onder de indruk is. Niet van de spelers waar hij nu moet mee werken en niet van de tegenstanders. Altijd rustig en analytisch, of hij nu tegen een 17-jarige praat of tegen Hans Vanaken. Of de tegenstander nu Deinze is of Fiorentina."

"In zekere zin kan je zeggen dat hij op dezelfde manier werkt als bij Club NXT. Dezelfde accenten, dezelfde benadering. Hij is volledig zichzelf gebleven. Dat is één van zijn sterke punten. Hij ként de club ook want was vorig seizoen op het einde assistent van Rik De Mil", besluit hij.