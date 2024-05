'KRC Genk wil in eigen competitie vervanger voor doelman Maarten Vandevoordt halen en mikt op een oude bekende'

KRC Genk zal het vanaf volgend seizoen zonder doelman Maarten Vandevoordt moeten doen. Hij trekt dan naar RB Leipzig.

KRC Genk zal na dit seizoen niet meer kunnen rekenen op Maarten Vandevoordt. De doelman trekt dan naar RB Leipzig.

Daarom zal de club een waardige vervanger moeten aanduiden. De Limburgers zouden daarvoor in de eigen competitie aan het kijken zijn.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is Genk, en met name coach Wouter Vrancken, erg geïnteresseerd in Tobe Leysen, doelman van OH Leuven. Dat vertelde hij in 'Wait&See'.

Leysen speelde vroeger al in de jeugd bij Racing Genk, waar hij ook vier keer bij de A-ploeg in doel stond. Afgelopen zomer trok hij naar OH Leuven, waar hij al heel wat indruk maakte.

Het blijft natuurlijk ook maar de vraag of Vrancken, die zo geïnteresseerd is, volgend seizoen zelf nog bij de Limburgers zit. KAA Gent zou zijn oog hebben laten vallen op de coach.