'Toptransfer voor Zeno Debast komt steeds dichterbij: club wil transfer voor het EK afronden'

Anderlecht zette dit seizoen al erg goede resultaten neer. Daardoor staat de club momenteel op de eerste plaats in de Jupiler Pro League.

Anderlecht doet het momenteel goed in de competitie en is leider in de Champions' Play-offs. Het belooft nog wel een zeer spannende titelstrijd te worden.

De prestaties van enkele spelers zijn in het buitenland ook niet onopgemerkt voorbijgegaan. Eentje die een mooie transfer kan versieren deze zomer is Zeno Debast.

Momenteel is Sporting CP in polepositie om de speler over te nemen. Anderlecht zou 16 miljoen euro vragen voor de verdediger.

Volgens het Portugese Record zou de club willen doorduwen om de transfer af te ronden voor het EK dat eraan komt.

De onderhandelingen zijn volop aan de gang en een akkoord met Debast zou zelfs naderen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.