Fiorentina-coach waarschuwt Club Brugge voor historische wedstrijd

Club Brugge maakt zich klaar om de heenwedstrijd van de halve finale van de Conference League te spelen op het veld van Fiorentina.

Club Brugge is de enige Belgische ploeg die nog actief is op een Europees toernooi. Ze zullen een historische halve finale spelen tegen het Italiaanse Fiorentina.

Een heksenketel zal het in Italië wel niet worden. Het Artemio Franchi-stadion zal niet vol zitten: slechts 25.000 tickets werden al verkocht, terwijl er 43.000 plaatsen zijn in het stadion.

Fiorentina-coach Vincenzo Italiano blikte op zijn persconferentie al even vooruit op het duel. Hij is op zijn hoede voor Club Brugge.

"Club is een zeer herkenbaar elftal die tot dusver heeft bewezen de competitie en de Conference League te kunnen combineren", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad. "Het is ook een team met ervaring. Maar we zullen goed voorbereid zijn: we kennen hun sterke en zwakke punten", waarschuwt hij.

Fiorentina won afgelopen weekend met 5-1 van Sassuolo. "Het gaat goed met ons. Onze overwinning van afgelopen weekend heeft ons vertrouwen gegeven."

"Het wordt zaak ons niet te laten beïnvloeden door de druk of de stress. We moeten trachten het thuisvoordeel uit te buiten: onze supporters kunnen ons pushen naar een goed resultaat. De finale zou een droom zijn", besluit hij.