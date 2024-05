Bij Beerschot dreigen twee sleutelpionnen te vertrekken als er deze week geen verdere duidelijkheid komt

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

Beerschot is dan wel kampioen in de Challenger Pro League geworden, hoe ze volgend seizoen in 1A gaan aantreden is nog niet duidelijk. Niemand weet wat United World, de hoofdaandeelhouder, van plan is. Verkopen ze? Verkopen ze niet? En aan wie?

Allemaal vragen die ervoor zorgen dat ook technisch directeur Gyorgy Csepregi en trainer Dirk Kuyt in onzekerheid leven. Die eerste wil weten met welk budget hij zal moeten werken. De tweede ook en hij koppelt volgens GvA zijn toekomst op het Kiel aan die van Csepregi. Csepregi verklaarde adat hij met een sportief budget van 3 miljoen euro een ploeg van 1A-niveau kan opbouwen. En het lijkt erop dat Dirk Kuyt zijn lot aan dat van Csepregi heeft verbonden. Als de Hongaar vertrekt, zal de Nederlander ongetwijfeld hetzelfde doen. Ook enkele spelers twijfelen over hun toekomst bij de club. Zo zijn er aanbiedingen voor Thibaud Verlinden, na interesse van Schalke en verschillende Engelse clubs heeft ook Union contact opgenomen met zijn entourage. Beerschot zou een bedrag van een half miljoen euro kunnen ontvangen voor de talentvolle flankspeler. Maar wie binnen Beerschot momenteel beslist over dergelijke deals? Niemand kan die vraag momenteel beantwoorden. Deze week komen de aandeelhouders samen en zullen de Vlaamse eigenaars proberen de Saoedische te overtuigen te verkopen. In het belang van de duidelijkheid moet er dan een knoop doorgehakt worden.