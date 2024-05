Cercle Brugge-speler mag hopen op mooie transfer: 'Franse topclub toont interesse'

Cercle Brugge zal deze zomer waarschijnlijk een aantal spelers zien vertrekken. Naast Kévin Denkey en Jesper Daland wordt er nu nog een naam genoemd.

Cercle Brugge presteert dit seizoen erg goed. De club staat momenteel vijfde in de Champions' Play-offs en blijft punten pakken.

Enkele spelers blonken al flink uit ook dit jaar. Van Kévin Denkey en Jesper Daland wordt bijvoorbeeld verwacht dat volgend seizoen niet meer bij De Vereniging zullen spelen.

Maar nu wordt er nog een naam in verband gebracht met een mogelijk vertrek. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri kan Alan Minda ook nog hopen op een mooie transfer.

Hij vertelde in 'Wait&See' dat LOSC geïnteresseerd is in de aanvaller. Of Cercle zo veel sterkhouders zal laten vertrekken volgende zomer blijft maar de vraag.

Minda scoorde dit seizoen al acht keer in 35 wedstrijden. Hij was ook al goed voor zeven assists.