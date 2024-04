Zit Club Brugge met een (luxe)probleem? 'Nicky Hayen denkt er niet aan om terug te keren naar Club NXT'

Coach ad-interim. Nicky Hayen nam enkele weken geleden het roer van Club Brugge over. Ad-interim. Voor bepaalde duur. Maar geen haar op het hoofd van de coach denkt eraan om volgend seizoen terug te keren naar Club NXT.

We schreven eerder al dat de bestuurskamer van Club Brugge de titel opnieuw als doel heeft gesteld. De spelersgroep weet dat ze klaar moéten zijn - ze lieten het in de reguliere competitie te vaak afweten - om toe te slaan als de kans zich voordoet.

Ook Nicky Hayen zit met diezelfde titelstrijd in het hoofd. De coach voelt dan wel zelf de druk van bovenaf niet, maar hij is héél hongerig om zich te bewijzen. En of hij dat doet? Op enkele weken tijd spreekt niemand meer over Ronny Deila en lopen er opnieuw hongerige leeuwen in het blauw en zwart rond.

© photonews

Het oorspronkelijke plan was dat Hayen volgend seizoen zou terugkeren naar Club NXT. Bart Verhaeghe wil nog steeds Karel Geraerts terughalen, terwijl ook de gesprekken met Ruud van Nistelrooij héél interessant zijn. Enig probleem: Het Laatste Nieuws weet dat Hayen niet wil terugkeren naar de jonkies.

Dat deed de voormalige middenvelder al eens na zijn ontslag bij Waasland-Beveren. Hayen vecht voor erkenning. Al moeten we eerlijk zijn: zonder titel zal hij géén kans krijgen bij Club Brugge. Maar er zijn eersteklassers genoeg die zijn kwaliteiten (opnieuw) hebben gezien.

Waar gaat Nicky Hayen volgend seizoen aan de slag?

Ook voor Club NXT hoeft het definitieve vertrek van Hayen geen probleem te zijn. Robin Veldman tekende dan wel een contract tot het einde van het seizoen, maar de Nederlander staat open voor een verlengd avontuur. Ad-interim? Yeah right.