Verhaeghe en bestuurskamer zijn héél duidelijk in kleedkamer: Club Brugge-spelersgroep moét komende weken presteren in titelstrijd

RSC Anderlecht bombardeerde zichzelf gisteren tot titelfavoriet door Union SG te kloppen en de leidersplaats over te nemen. Ondertussen klopt ook Club Brugge zich steeds meer op de borst. En die titelkoorts is niet alleen te voelen in de kleedkamer.

Club Brugge begon de Champions Play-Off dan wel met een gelijkspel tegen de buren van Cercle Brugge, maar klinkende overwinningen tegen RSC Anderlecht en Antwerp FC zorgden ervoor dat blauw-zwart op vijf punten van paars-wit kampeert. Meer zelfs: één misstap van Union SG zorgt ervoor dat Les Unionistes ook meteen kunnen worden opgeslokt door blauw-zwart. Al denkt niemand in het Jan Breydelstadion vandaag aan die tweede plaats en dat bijhorende ticket voor de (voorrondes van) de Champions League. © photonews Na de overwinning tegen de Brusselse rivalen - de Brusselse rivalen die in het paars en wit voetballen - was de blauw-zwarte bestuurskamer héél ontspannen. Niets moet, alles mag? Na een seizoen waarin er een coach op de keien werd gezet werd de lat voor Nicky Hayen niet té hoog gelegd. Maar die mindset is ondertussen gewijzigd. Volgens onze informatie hebben Bart Verhaeghe en Bob Madou de spelersgroep reeds duidelijk gemaakt dat de titel wél het hoofddoel van het seizoen moet zijn. Diezelfde spelersgroep liet het tijdens de reguliere competitie immers te veel afweten. Hoe groot zijn de titelkansen van Club Brugge? Club Brugge heeft de kansen dan wel niet meer in eigen handen, maar de bestuurskamer op Olympia is er rotsvast van overtuigd dat Anderlecht nog punten zal verspelen in meerdere wedstrijden. En dan moét blauw-zwart toeslaan. Het zou alleszins een verrassing van formaat zijn.